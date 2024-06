Auf der Kö in Düsseldorf Mit Auto ins Schaufenster gefahren – Blitzeinbruch bei Chanel

Mit einem VW Caddy sind Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag um kurz nach Mitternacht auf der Kö in Düsseldorf in das Schaufenster der Chanel-Filiale gefahren. Sie drangen dann in den Laden ein und stahlen laut Polizei Schmuck, Kleidung und Taschen. Der Verkauf in dem Laden lief am Morgen ganz normal weiter.