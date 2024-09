Brand in Kiosk in Düsseldorf-Bilk Zwei Personen mit Verdacht auf CO-Vergiftung in Klinik

Einen Brand in einem Kiosk in Düsseldorf-Bilk meldeten mehrere Anrufer am Dienstagnachmittag bei der Feuerwehr. Wie der Betreiber den ersten Einsatzkräften vor Ort berichtete, habe es ein Feuer in seiner Küche gegeben, welches er jedoch mit einem Pulverlöscher habe löschen können.