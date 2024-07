Zwei Personen mussten ins Krankenhaus Wohnung in Düsseldorfer Mehrfamilienhaus in Flammen — Menschen über Leiter gerettet

In der Nacht zu Dienstag rückte die Feuerwehr Düsseldorf gegen 23.15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Suitbertusstraße in Bilk aus. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stellten diese ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes fest. Sofort leiteten die Einsatzkräfte eine Menschenrettung sowie eine Brandbekämpfung über den bereits verqualmten Treppenraum des Mehrfamilienhauses ein. In der Brandwohnung fanden die Rettungskräfte einen 58-Jährigen vor, der ins Freie gebracht wurde und den im Anschluss Notfallsanitäter und ein Notarzt medizinisch erstversorgten. Weitere Mieterinnen und Mieter mussten durch die Feuerwehr über Leitern ins Freie gerettet oder mittels Atemmaske über den Treppenraum geführt werden.