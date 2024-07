Eine Person schwer verletzt Wohnung in Düsseldorfer Mehrfamilienhaus in Flammen — Menschen über Leiter gerettet

In der Nacht zu Dienstag rückte die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Suitbertusstraße in Bilk an. Laut den Beamten brannte es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Dichter Rauch drang aus der Wohnung raus. Mehrere Menschen wurden mit einer Leiter aus dem Haus gerettet.