Düsseldorf-Bilk : War Verstorbener in Unfall verwickelt? Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Ein Mann ist im August auf Straßenbahngleisen in Düsseldorf-Bilk gestürzt und hat sich dabei verletzt. An den Folgen ist er nun gestorben – und es stellt sich heraus: Möglicherweise war der Mann in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Sturz auf Bahngleisen in Bilk hat sich ein Mann Anfang August so schwer verletzt, dass er nun an den Folgen gestorben ist. Nach seinem Tod kam heraus, dass er an jenem 9. August möglicherweise in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Polizei wendet sich jetzt an die Öffentlichkeit und sucht mögliche Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats erhielt die Feuerwehr am 9. August um 21.37 Uhr Kenntnis von einem verletzten, offenbar gestürzten Mann auf dem Bahnsteig der Straßenbahnhaltestelle an der Witzelstraße.Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen in eine Klinik, wo er stationär behandelt wurde. Im Laufe des Aufenthaltes verschlechterte sich sein Zustand und er starb vergangene Woche Mittwoch an seinen Verletzungen.

Nach seinem Tod teilte ein Arzt den standardmäßig hinzugerufenen Beamten der Kriminalwache mit, dass der 67-Jährige laut Angaben von Angehörigen in einen Verkehrsunfall im Haltestellenbereich verwickelt gewesen sein soll. Infolgedessen soll er zu Boden gestürzt sein und sich verletzt haben. Die Düsseldorfer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat am Montag, 9. August, gegen 21.37 Uhr an der Haltestelle an der Witzelstraße in Bilk einen Verkehrsunfall beobachtet? Wer hat dem gestürzten Mann geholfen?

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

(csr)