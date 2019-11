Düsseldorf-Bilk : Vergewaltigung im Volksgarten - vier Verdächtige festgenommen

Düsseldorf Weil sie unter der Verdacht stehen, im Volksgarten in Düsseldorf eine Frau vergewaltigt zu haben, wurden jetzt vier Männer festgenommen. Sie werden dem Haftrichter vorgeführt.

Die vier Festgenommenen sind 18, 21, 32 und 34 Jahre alt. Während der 32-Jährige bereits unmittelbar nach der Tat angetroffen wurde und bereits in Untersuchungshaft sitzt, sollten seine vermeintlichen Mittäter noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Den aktuellen Ermittlungsergebnissen der Düsseldorfer Kriminalpolizei zufolge, befanden sich die Männer am Dienstag, (12. November) gegen 21 Uhr in der Nähe des S-Bahnhofs Düsseldorf-Volksgarten. In der dortigen Unterführung trafen sie auf eine junge Frau. Unter dem Vorwand, sie nach Hause bringen zu wollen, begleiteten sie die 22-Jährige in den Park.