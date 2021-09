Sattelzug drängt Auto ab : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Düsseldorf-Bilk

Düsseldorf Zwei Menschen sind am Freitag bei einem schweren Unfall in Düsseldorf verletzt worden. Ein Lastwagen-Fahrer hatte den neben ihm fahrenden Wagen übersehen und die Spur gewechselt.

Bei einem Verkehrsunfall in Bilk am Donnerstagnachmittag verletzten sich zwei Menschen so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus bringen mussten.