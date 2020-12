Düsseldorf-Bilk und -Unterbilk : Fußgänger bei Unfällen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Düsseldorf Zwei Fußgänger wurden bei Unfällen in Düsseldorf am Donnerstag schwer verletzt. Einer der beiden wurde von einem Radfahrer angefahren, der andere von einem Auto erfasst. In einem Fall sucht die Polizei Zeugen.

Ein 57-jähriger Mann verletzte wurde am Montagabend schwer verletzt, als er um 18.10 Uhr auf der Bilker Allee mit einer Radfahrerin kollidierte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, verließ der Düsseldorfer an der Bilker Allee ein Geschäft zwischen der Frieden- und der Wissmannstraße. Laut eigenen Aussagen trat er auf den Gehweg, als plötzlich eine Radfahrerin von rechts angefahren kam. Diese kollidierte mit dem Fußgänger. Der Mann stürzte zu Boden.

Dabei verletzte er sich so schwer, dass er für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Radfahrerin, die sich zunächst um den gestürzten Mann kümmerte, verließ den Unfallort nach Eintreffen des Rettungsdienstes. Daher sucht die Polizei nun nach der Frau.

Sie wird wie folgt beschrieben: Sie soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Sie hat eine normale Statur, kurze blonde Haare und war mit einem dunklen Damenrad unterwegs, das vermutlich mit einem Fahrradkorb ausgestattet war. Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 870-0.

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurz zuvor um 17.50 Uhr in Bilk. Dort wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Laut Polizei befuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW Polo die Aachener Straße aus Richtung Südring kommend und beabsichtigte, nach links in die Straße Im Dahlacker abzubiegen. Dabei übersah sie den 58-jährigen Fußgänger, der die Straße Im Dahlacker bei grüner Ampel überqueren wollte. Der Mann wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Er verletzte sich schwer.

