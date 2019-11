Düsseldorf-Bilk : Unbekannte wollten an Halloween in Haus eindringen - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen versucht, mit Gewalt in ein Mehrfamilienhaus an der Merowingerstraße einzudringen.

Nach erster Aussage der Geschädigten klingelten die Täter zunächst mehrmals an der Haustür. Der Wohnungsinhaber, ein 62-Jähriger, ging daraufhin nach unten an die Haustür um nachzuschauen. Als er die Tür öffnete, versuchten zwei ihm unbekannte Männer sofort mit Gewalt in den Hausflur zu gelangen.

Der geistesgegenwärtige 62-Jährige hielt dagegen und wehrte sich nach Kräften gegen die beiden Unbekannten. Letztlich konnte er die Tür mit Hilfe seiner Tochter gegen die Eindringlinge verteidigen und schließen. Bevor die Täter flüchteten, warfen sie noch Glasflaschen gegen die Haustür.

Die Zeugen beschreiben den ersten Täter als 1,70 Meter groß und 60 -65 Kilogramm schwer. Er hatte extrem kurze Haare, eventuell eine Glatze und ein rundliches Gesicht. Er sprach französisch.

Der zweite Täter wird ebenfalls als 1,70 Meter groß und 50 - 55 kg schwer bezeichnet. Er war im Gesicht geschminkt und sprach ebenfalls in französischer Sprache. Beide Männer waren auffällig verkleidet. Details zur Verkleidung konnten leider nicht genannt werden.

Die Polizei fragt nun: Wer hat in der Halloweennacht verdächtige Personen in Bilk beobachtet, kann Hinweise zur deren Identität oder Aufenthaltsort geben, oder ist möglicherweise ebenfalls von dem unbekannten Täter Duo angegangen worden?

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 35 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0.

(csr)