Düsseldorf-Bilk Schrottreifer Mercedes aus dem Verkehr gezogen

Ein im wahrsten Sinne zusammengeflickter Mercedes ist Polizisten am Dienstag auf dem Südring in Düsseldorf-Bilk aufgefallen. Ein Sachverständiger attestierte bei einer Begutachtung dann auch 24 Mängel und stufte das Fahrzeug eines 43 Jahre alten Mannes aus Willich als verkehrsunsicher ein. Während der Untersuchung ergaben sich darüber hinaus deutliche Hinweise auf eine sogenannte „Schrottfrisierung“. Die ursprüngliche Fahrzeugidentifizierungsnummer der Karosserie war entfernt, stattdessen eine neue Nummer freihändig eingraviert worden. Zudem tauchten Unstimmigkeiten an vielen der verbauten Fahrzeugteile in Bezug auf deren Herkunft auf. Hieraus ergab sich der Verdacht, dass es sich möglicherweise bei der Karosserie und den weiteren verbauten Teilen um Diebesgut handelt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.