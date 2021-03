Düsseldorf-Bilk : Radfahrerin stürzt gegen entgegenkommende Straßenbahn

Düsseldorf Eine Radfahrerin ist in Düsseldorf-Bilk mit ihren Reifen in die Straßenbahngleise geraten und gestürzt. Sie wurde von einer entgegenkommenden Bahn erfasst und schwer verletzt.

Eine 62-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall in Bilk am Dienstagnachmittag schwer verletzt. Zur Unfallzeit war die Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad aus Richtung Bilk S-Bahnhof parallel zu den Straßenbahngleisen auf der Brunnenstraße in Richtung Karolingerplatz unterwegs.