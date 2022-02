Düsseldorf-Bilk : Lkw mit gerissenen Bremsscheiben gestoppt

Düsseldorf Der Lkw hatte schwere Metallrohre geladen und fuhr von Düsseldorf-Bilk in Richtung Neuss. Bei einer Kontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass die vorderen Bremsscheiben komplett gerissen waren.

Einen Lkw mit erheblichen verkehrsgefährdenden Mängeln hat die Düsseldorfer Polizei am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer fuhr mit gerissenen Bremsscheiben.

Der 70-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit seinem Lkw auf dem Südring unterwegs, beladen war das Fahrzeug mit schweren Metallrohren. Dort fiel er den Beamten des Verkehrsdienstes auf, die das Fahrzeug in Neuss auf der Schanzenstraße genauer ins Visier nahmen.

Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Bremsscheiben an der Vorderachse über die komplette Breite gerissen waren. Dem Mann wurde die Weiterfahrt wegen der Gefährdung der Verkehrssicherheit untersagt.

Ihm drohen ein Bußgeld in Höhe von mindestens 180 Euro und ein Punkt. Dem Fahrzeughalter drohen ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von mindestens 270 Euro und ein Punkt. Die Ermittlungen dauern an.