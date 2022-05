Düsseldorf-Bilk : iPad-Ortung führt zu Einbrecher - und einem roten Dieselgenerator

Düsseldorf Da hatte der Einbrecher in Düsseldorf-Bilk die Rechnung ohne die Ortungsfunktion des gestohlenen iPads gemacht. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Außerdem wurde bei ihm noch ein roter Dieselgenerator gefunden.

Zivilfahndern gelang in der vergangenen Woche die Festnahme eines Intensivtäters nach dem Versuch, ein gestohlenes Tablet zu verkaufen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem sichergestellten Dieselgenerator.

Nach einem Wohnungseinbruch in Bilk im April erhielt der Geschädigte Tage später eine Mitteilung, dass sein bei dem Einbruch abhanden gekommenes iPad in Stadtmitte geortet werden konnte. Die Spur führte zu einem An- und Verkaufsgeschäft, in dem das Gerät jedoch nicht angekauft worden war.