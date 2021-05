Düsseldorf-Bilk : Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt - Aachener Platz gesperrt

Düsseldorf Bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Bilk wurde eine größere Gasleitung beschädigt. Feuerwehr und Netzgesellschaft rückten an, die Polizei musste die Umgebung um den Aachener Platz sperren.

Bei Tiefbauarbeiten am Mittwochmorgen wurde eine Gasmitteldruckleitung beschädigt und das brennbare Gemisch trat aus. Die Feuerwehr sperrte in Zusammenarbeit mit der Polizei den Bereich um den Aachener Platz weiträumig ab. Mit den Fachleuten der Netzgesellschaft Düsseldorf konnte die Leckage abgedichtet werden.

Aufgrund der Beschädigung an der Leitung war ein Schließen mit einem Schieber an der Stelle nicht möglich. Da das Gas weiterhin mit hohem Druck entwich, musste eine angrenzende Arztpraxis die Arbeit einstellen und ein direkt an der Baustelle liegender Kindergarten geschlossen bleiben. Feuerwehrleute führten in einem angrenzenden Gebäude Messungen durch, da hier Fenster geöffnet waren und sich Gas hätte ausbreiten können. Es konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.