Düsseldorf-Bilk : Feuerwehr mit zwei Löschzügen an der Uniklinik

Der Eingang zur Uniklinik. (Archiv) Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Ein großes Aufgebot der Feuerwehr an der Uniklink in Düsseldorf-Bilk sorgte am Mittwochmorgen für Aufsehen. Ein Brandmelder hatte Alarm geschlagen.

Die Feuerwehr Düsseldorf ist am Mittwochmorgen um 8 Uhr mit einem Großaufgebot zur Uniklinik in Düsseldorf-Bilk ausgerückt. Eine Meldeanlage hatte dort einen Brand signalisiert. „Zu einer Klinik fahren wir natürlich immer mit sehr vielen Löschkräften“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. “Das sind zwei Löschzüge und zusätzlich noch einige Spezialfahrzeuge“, so der Sprecher weiter.

Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass es sich um einen Fehlalarm in einem der Gebäude handelte. „Es gab keinen Rauch und auch keine Flammen“, so der Sprecher. Vermutlich sei der Melder bei irgendwelchen Arbeiten in dem Gebäude ausgelöst worden. Nach 20 Minuten sei der Einsatz wieder beendet gewesen.

