In Düsseldorf-Bilk : Falschparker behindern Feuerwehr bei Einsatz

In Düsseldorf-Bilk

Düsseldorf Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in Düsseldorf-Bilk gerufen worden. Falschparker machten es den Wehrleuten schwer, zu ihrem Einsatzort zu gelangen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, gingen mehrere Meldungen über einen Wohnungsbrand in der Henriettenstraße ein. Die Anrufer gaben an, dass sich in der Wohnung möglicherweise noch eine Person aufhalten könnte.