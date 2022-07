Düsseldorf-Bilk​: Fahrerin verursacht tödlichen Unfall und flüchtet - weil sie zur Arbeit muss​

Düsseldorf Nach einem schweren Unfall in Düsseldorf-Bilk ist ein Motorradfahrer gestorben. Er musste einem Auto ausweichen. Die Fahrerin stieg noch aus, ging zu dem Verletzten und fuhr dann weiter - weil sie zur Arbeit musste.

Laut Polizei fuhr die Frau am Morgen um kurz vor 6 Uhr auf der Straße Auf'm Hennekamp in Richtung Witzelstraße. Kurz hinter der S-Bahn-Unterführung, in Höhe der Redinghovenstraße, wendete sie ihr Fahrzeug verbotswidrig. Der Kradfahrer fuhr in diesem Moment in Gegenrichtung Auf'm Hennekamp und versucht, noch durch ein Brems- und Ausweichmanöver dem Fahrzeug der Frau auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte zu Boden.