Düsseldorf-Pempelfort : Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und baut schweren Unfall

Düsseldorf Ohne Führerschein und vermutlich unter Alkoholeinfluss ist ein Fahrer in Düsseldorf-Pempelfort vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Kurze Zeit später wurde der Wagen nach einem Unfall in Bilk entdeckt. Der Fahrer wurde gefasst.

Nachdem am frühen Samstagmorgen ein Pkw-Fahrer vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet war, baute er auf seiner Flucht einen Unfall und verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.