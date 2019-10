Unfall in Düsseldorf-Bilk : Carsharing-Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Unfall in Düsseldorf-Bilk

Düsseldorf Bei einem schweren Verkehrsunfall in Düsseldorf in der Nacht zu Mittwoch hat sich ein Auto eines Carsharing-Anbieters überschlagen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Offenbar war Alkohol im Spiel.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf der Völklinger Straße in Höhe der dortigen Shell-Tankstelle.

Wie ein Polizeisprecher sagte, sei ein 28-Jähriger im Rheinufertunnel in Fahrtrichtung Süden unterwegs gewesen, als er an der Tunnelausfahrt (in Höhe der Tankstelle) die Kontrolle über den geliehenen Mercedes verloren habe.