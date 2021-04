Düsseldorf-Bilk : Bus und Straßenbahn zusammengestoßen - drei Verletzte

Düsseldorf Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Bus sind in Düsseldorf-Bilk drei Menschen verletzt worden. Es kam zu Straßensperrungen.

Eine Straßenbahn und ein Bus sind am Freitag um 11.45 Uhr in Düsseldorf-Bilk zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Merowinger- und Brunnenstraße. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden dabei drei Personen leicht verletzt. Nähere Angaben, wie es zu dem Unfall kam, lagen noch nicht vor.