Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Bilk : Brennende Waschmaschine - Rauchmelder alarmiert Nachbarn

Düsseldorf Gleich zweimal innerhalb weniger Tage konnten Rauchmelder in Düsseldorf Schlimmeres verhindern. Am Mittwoch wurde ein Nachbar so auf eine brennende Waschmaschine in einem Wohnhaus in Bilk aufmerksam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufgeschreckt durch einen piepsenden Rauchmelder, alarmierte ein Nachbar um kurz nach 22 Uhr die Feuerwehr Düsseldorf.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren im obersten Stockwerk mehrere Rauchmelder in einer Wohnung zu hören. Da auf Klingeln und Klopfen niemand die Tür öffnete, verschafften sich Einsatzkräfte der Feuerwehr über ein am Haus aufgebautes Baugerüst Einblick in die Wohnung. Diese war stark verraucht.

Ein Atemschutztrupp konnte über ein gekipptes Fenster in die Wohnung gelangen und entdeckte dort eine brennende Waschmaschine.

Da die Wohnungstür verschlossen, der Mieter nicht vor Ort und in der Wohnung kein Türschlüssel zu finden war, brachten die Einsatzkräfte die stark qualmende Waschmaschine auf das Baugerüst. Dort konnte sie mit mehreren Litern Wasser gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung vom Brandrauch befreit.

Durch das schnelle Handeln des Nachbarn, der auf den piepsenden Heimrauchmelder aufmerksam geworden war, konnte der Schaden auf die Waschmaschine begrenzt werden. Nach rund einer Stunde kehrten die 18 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurück.

(csr)