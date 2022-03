Düsseldorf-Bilk : Bewohner kann Brand vor Eintreffen der Feuerwehr löschen

Düsseldorf Auf dem Spitzboden eines Hauses in Düsseldorf-Bilk ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Geistesgegenwärtig konnte ein Bewohner die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen.

