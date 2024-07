Feuerwehreinsatz in Bilk Bewohnerin bangt nach Wohnungsbrand um ihre Katzen

Am Tag nach dem Brand wabert noch immer der Geruch kalten Rauchs durch die Suitbertusstraße. Am Montagabend war die Feuerwehr gegen 23.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Suitbertusstraße 5 ausgerückt. Im zweiten Obergeschoss war aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Rund 45 Einsatzkräfte waren beteiligt an der Rettung der Hausbewohner und der Bekämpfung des Feuers. In der Brandwohnung fanden die Rettungskräfte einen 58-Jährigen vor, der ins Freie gebracht und im Anschluss notfallmedizinisch erstversorgt wurde. Die anderen Mieter mussten durch die Feuerwehr über Leitern ins Freie gerettet oder mittels Atemmaske über den verqualmten Treppenraum geführt werden. Neun Menschen wurden vom Rettungsdienst der Landeshauptstadt untersucht. Zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Einige Bewohner kamen mit einem Bus in eine Notunterkunft. Nach dreieinhalb Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.