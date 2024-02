Altweiber in Düsseldorf Betrunkener ohne Führerschein flüchtet vor Polizei – und fährt gegen Laterne

Betrunken und ohne Führerschein hat sich ein 34-Jähriger aus Moers eine Verfolgungsjagd mit der Düsseldorfer Polizei geleistet. Das berichtete ein Polizeisprecher am Freitag. In der Altweiber-Nacht, um 2.15 Uhr, stand er mit seinem Mercedes an einer Ampel am Grabbeplatz. Eine Polizeistreife wollte den Mann für eine Kontrolle rauswinken. Doch der Mann wollte offenbar keinesfalls kontrolliert werden und flüchtete.