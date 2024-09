Düsseldorfer Süden Bestohlener ortet seine E-Bikes und führt Polizei zu Hehler-Lager

Düsseldorf · Wieder einmal konnte ein Bestohlener sein Eigentum per Smartphone orten und die Polizei informieren. Die fand an dem angegebenen Ort in Düsseldorf-Reisholz jedoch nicht nur die beiden gestohlenen E-Bikes.

27.09.2024 , 16:22 Uhr

Ein 43-jähriger Mann aus Düsseldorf-Itter stellte am Donnerstagmorgen fest, dass ihm seine beiden Pedelecs aus einer Tiefgarage entwendet worden waren. Da die beiden Fahrräder jedoch mit Ortungstechnik ausgerüstet waren, konnte er diese am frühen Abend desselben Tages in Reisholz orten. Der Bestohlene informierte die Polizei. Gemeinsam mit einem Team der Wache Wersten fuhr er dann zu dem Gebäude in Reisholz an der Walzwerkstraße, in dem sich unter anderem gewerblich vermietete Lagerräume befinden. Mit einem Durchsuchungsbeschluss konnte in dem Gebäude ein Lagerraum geöffnet werden, indem sich unter anderem die georteten Fahrräder befanden. Daneben konnten neun weitere hochwertige Fahrräder aufgefunden werden, die zum Teil als gestohlen gemeldet worden waren. Einige der Räder waren bereits versandfertig verpackt. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt und in dem Lagerraum eine Spurensicherung durchgeführt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der 54-jährige Mieter des Lagerraumes identifiziert werden und für seine Wohnanschrift ebenfalls ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Der Tatverdächtige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Auch in dessen Wohnung wurden Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Mit einer täuschend echt aussehenden Softairwaffe haben Jugendliche an einem Platz in Düsseldorf-Unterbach herumhantiert. Besorgte Augenzeugen riefen die Polizei. Die rückte mit einem Großaufgebot an.

(csr)