Versuchter Taschendiebstahl in Düsseldorf-Benrath Fahrer sperrt Verdächtige in seinem Bus ein

Düsseldorf · Damit hatten die beiden Frauen in Düsseldorf-Benrath wohl nicht gerechnet. Nachdem sie in einem Bus bei einem versuchten Taschendiebstahl ertappt worden waren, sperrte der Fahrer sie kurzerhand in dem Fahrzeug ein.

13.06.2023, 13:24 Uhr

Die gute Zusammenarbeit zwischen einem couragierten Zeugen und einem Busfahrer führte am Montagnachmittag in Düsseldorf-Benrath zur Festnahme zweier Tatverdächtiger nach einem versuchten Taschendiebstahl. Die beiden festgenommenen Frauen führten Diebesgut mit und kommen vermutlich für weitere Taten in Betracht. Sie sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beobachtete ein Zeuge in dem Bus der Linie 788, wie zwei Frauen arbeitsteilig versuchten, einem 85 Jahre alten Mann die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Seine Ehefrau bemerkte die Tat und hinderte die Frauen an der weiteren Ausführung. Gleichzeitig informierte der Zeuge den Busfahrer, der sofort die Türen verschloss, um die Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten das Duo am Busbahnhof in Benrath festnehmen. Bei den Frauen im Alter von 27 und 44 Jahren wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut (Bekleidung mit Etiketten) gefunden. Weiterhin prüfen die Ermittler derzeit, ob die Frauen für weitere Diebstahlsdelikte in Betracht kommen. Das Duo ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Taten in Erscheinung getreten. Die Frauen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

(csr)