Düsseldorf-Benrath: Schwere Körperverletzung - Polizei fahndet mit Phantombild

Düsseldorf Zwei Menschen wurden in Benrath bei einem Angriff schwer verletzt. Die Polizei sucht nun mit einem Phantombild nach dem Haupttäter.

Die Tat ereignete sich bereits an Ostern, am 1. April. Damals hielt sich gegen 1.30 Uhr ein Gruppe an der Cäcilienstraße in Benrath auf. Plötzlich kamen mehrere Personen auf sie zu und attackierten sie. Der Haupttäter trat auf eine 26 Jahre alte Frau ein und schlug einem 25-Jährigen mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Beide Opfer wurden schwer verletzt.