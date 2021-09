Düsseldorf-Benrath : Maschinenbrand in einem Gewerbebetrieb

Düsseldorf Eine Produktionsmaschine ist in einem Gewerbegebiet in Düsseldorf-Benrath in Brand geraten. Das Feuer führte zu einer starken Rauchentwicklung.

In einem Gewerbebetrieb in Benrath geriet am Donnerstag aus ungeklärter Ursache eine Produktionsmaschine in Brand. Alle Mitarbeiter konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Gebäude retten. Durch die Unterstützung der Angestellten wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht.

Bei Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge konnte bereits eine starke Rauchentwicklung aus der Gewerbehalle wahrgenommen werden. Die Angestellten des Betriebes hatten sich nach ersten Löschversuchen in Sicherheit begeben müssen. Die Feuerwehrkräfte wurden von den Betriebsangehörigen zum betroffenen Gebäudeteil geführt. Die Maschine war durch die Mitarbeiter bereits vom Strom getrennt worden, wodurch mit den Löscharbeiten sofort begonnen werden konnte. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Zwei Mitarbeiter des Betriebes wurden durch den Rettungsdienst ambulant behandelt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Den Sachschaden konnte die Feuerwehr nicht beziffern.

