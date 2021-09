Düsseldorf-Benrath : Mann von Jugendlichen attackiert - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Mehrere Jugendliche haben in Düsseldorf-Benrath einen Mann erst beleidigt und dann angegriffen - offenbar weil er einen Mund-Nase-Schutz in Regenbogenfarben trug. Die Täter sind flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei war der Mann am Donnerstag (2.9.2021) gegen 11 Uhr zu Fuß auf der Erich-Müller-Straße unterwegs, als ihm die Jugendlichen an der Kreuzung Weststraße entgegenkamen. Mutmaßlich aufgrund seines Mund-Nasen-Schutzes in Regenbogenfarben kam es dann zu Beleidigungen und einem kurzen Wortwechsel, der schließlich in einen körperlichen Angriff durch die Minderjährigen mündete.