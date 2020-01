Düsseldorf-Benrath : Feuerwehreinsatz am Schloß-Gymnasium

Die Schüler am Schloß-Gymnasium mussten das Gebäude verlassen. Foto: Felix Bieber

Düsseldorf Schüler am Schloß-Gymnasium in Düsseldorf-Benrath mussten am Montagmorgen das Gebäude verlassen. Offenbar war Pfefferspray ausgeströmt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einer der Schüler berichtete, er und seine Mitschüler hätten alle Husten müssen, als sie einen Raum betreten haben.

Ein Feuerwehrsprecher sagte, möglicherweise sei ausgeströmtes Pfefferspray die Ursache. Verletzt wurde ersten Erkenntnisse zufolge niemand.

Die Schüler wurden zunächst zu einer Sammelstelle geführt. Die Schüler, die Unterricht im Neubau und in den Containern hatten, durften kurze Zeit später wieder in die Gebäude.

Das Hauptgebäude blieb zunächst geräumt, die Schüler wurden in die Turnhalle geführt. Gegen 10.45 Uhr konnten die Schüler dann auch zurück ins Hauptgebäude des Schloß-Gymnasiums.

(csr)