Bus kollidiert mit Auto : Drei Schwerverletzte bei Unfall in Düsseldorf-Benrath

Drei Schwerverletzte bei Unfall in Düsseldorf-Benrath

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Drei Menschen, darunter eine 4-Jährige und ihre Mutter, wurden bei der Notbremsung eines Busses in Düsseldorf verletzt. Ein abbiegendes Auto kollidierte mit dem Bus der Rheinbahn.

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Bus sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Zusammensoß in Düsseldorf-Benrath bereits am Freitag.