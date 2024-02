Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Benrath Bagger beschädigt Gasversorgungsleitung

Bei Tiefbauarbeiten an der Steinhauer Straße verursachte am Freitagnachmittag ein Bagger aus Versehen ein Leck an einer Erdgasversorgungsleitung. Die Feuerwehr nahm umfassende Sicherungsmaßnahmen und fortlaufend Messungen auch in den angrenzenden Wohngebäuden durch. Nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.