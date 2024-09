Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Benrath Ätzende Chemikalie ausgelaufen - ein Verletzter

Am Donnerstagabend meldete ein Anrufer der Düsseldorfer Feuerwehr einen Gefahrstoffaustritt auf dem Gelände eines Logistikunternehmens an der Kappeler Straße in Benrath. Einsatzkräfte konnten den weiteren Austritt stoppen und den bereits ausgelaufenen Gefahrstoff aufnehmen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.