Unfall in Düsseldorf-Benrath 83-Jähriger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Laut Polizei war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Wilhelm-Rüther-Straße in Richtung Demagstraße unterwegs. Als er in die die Kreuzung der beiden Straßen einfuhr, wurde er von dem Auto eines 57-jährigen Leverkuseners erfasst. Dieser fuhr mit seinem Audi auf der Demagstraße in Richtung Kleinstraße.