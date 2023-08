Feuerwehreinsatz in Düsseldorf Beim Grillen: Brennende Gasflasche verletzt eine Person schwer

An Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf von einem Anrufer über eine brennende Gasflasche in einem Kleingartenverein in Flingern informiert. Dabei wurde auch mitgeteilt, dass dadurch eine Person verletzt wurde. Umgehend entsendete die Leitstelle daraufhin mehrere Einheiten der Feuerwehr und des stätischen Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse in der Junkerstraße. Als die ersten Einsatzkräfte nach kurzer Zeit dort eintrafen, stellte sich die Situation wie folgt dar: Aus unbekannter Ursache hatte sich die Gasflasche eines Grills entzündet, dabei eine Stichflamme gebildet, durch die eine danebenstehende Person schwer verletzt wurde. Ebenso kam es zu einem leichten Brand der angrenzenden Vegetation. Der Schwerverletzte, der Verbrennungen 3. Grades erlitt, wurde zur weiteren Versorgung durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Drei weitere beteiligte Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, da aber alle drei unverletzt waren, erübrigte sich ein Transport ins Krankenhaus. Die Feuerwehrkräfte kühlten die Gasflasche und löschten kleinere Glutnester in der umliegenden Vegetation. Nach gut einer Stunde konnten die letzten der rund 30 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, zu ihren Standorten zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.