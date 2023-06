Einsatz in Düsseldorf-Oberbilk Bei Ruhestörer Drogen und gestohlene Räder entdeckt

Eigentlich wollten die Beamten einen Mann in der Nacht zu Donnerstag nur zur Ruhe ermahnen. Eine Anwohnerin hatte die Polizisten angesprochen, weil es in der Wohnung eines Nachbarn in Oberbilk zu laut war. Am Ende nahm die Brennpunkteinheit Prios den Wohnungsinhaber vorläufig fest, beschlagnahmte Drogen und mehrere Fahrräder, für die der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.