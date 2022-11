Einsatz an der Königsallee Autounfall am Weihnachtsmarkt in Düsseldorf – mehrere Verletzte

Die Polizei hatte einen Kostenpflichtiger Inhalt Teil der Kö am Wochenende erstmals wegen des Weihnachtsmarktes gesperrt. Grund waren nach Polizeiangaben hauptsächlich neue Passantenströme, die sich aus der Verlegung zweier Märkte ergeben. So stehen die Buden des Engelchenmarktes aufgrund einer Baustelle in diesem Jahr an der Kö. Zudem drohe der Einkaufsstraße an den Samstagen vor Weihnachten ein Dauerstau, deswegen habe man sie teils gesperrt.