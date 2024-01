Im Düsseldorfer Süden Autofahrerin nach Kollision auf Brücke verstorben

Ein Opel Corsa und ein Tesla sind am Montagmittag auf der Paul-Thomas-Straße in Düsseldorf-Holthausen kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf der Brücke über die Münchener Straße, mindestens ein Auto prallte so heftig gegen das Brückengeländer, dass dieses stark deformiert wurde. Die 75-jährige Corsa-Fahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus verstarb.