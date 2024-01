Fahrverbot in Düsseldorf Nach Fluchtfahrt - Führerschein weg

(RP) Gleich zweimal fiel ein Autofahrer der Polizei in der Nacht zu Sonntag auf. Der Neusser war zunächst auf der A 46 an der Anschlussstelle Haan-Ost durch Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizei kontrolliert worden. Aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes hatten sie ihm die Weiterfahrt untersagt und das Kennzeichen entstempelt. Nicht einmal eine Stunde später sah das Streifenteam denselben Pkw mit Fahrer an der Anschlussstelle Erkrath. Der Mann sollte erneut in seinem Clio angehalten werden. Er folgte den Anhaltezeichen der Polizei, trat plötzlich die Flucht an. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Fahrer auf der Werstener Straße stoppen. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein. Der Clio wurde abgeschleppt. Zudem wird geprüft, ob der 46 Jahre alte Mann überhaupt zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet ist.