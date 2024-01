Illegales Autorennen in Düsseldorf? Autofahrer rast in anderes Fahrzeug – eine Person schwer verletzt

Der Unfallverursacher sowie sein Beifahrer wurden zwar beide verletzt, verweigerten aber die Mitfahrt in einem Krankenwagen. In dem anderen Fahrzeug wurde eine Person leicht und die andere schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Bei der schwerverletzten Person bestand bis Sonntagnacht noch Lebensgefahr, so die Polizei. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden erlitten.