Düsseldorf-Düsseltal Autofahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Ein Auto und eine Straßenbahn sind in Düsseltal aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Dabei wurde der Fahrer des Pkw so stark verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Um den Verletzten aus seinem Fahrzeug zu befreien, mussten die Einsatzkräfte die Fahrertür mit Gewalt öffnen.