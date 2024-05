Missgeschick in Düsseldorf Autofahrer bleibt in Betonbett stecken

(ujr) Ein Fahrfehler mit Folgen unterlief dem Fahrer eines großen Ford am Sonntagmorgen an der Witzelstraße in Düsseldorf-Bilk. Er befuhr um 4.45 Uhr die Witzelstraße, wo derzeit Gleisbauarbeiten stattfinden. Das Gleisbett war gerade frisch mit Beton verfüllt, als der rote Ford in die Baustelle und dort in den frisch eingebrachten Beton fuhr.