Vorfall in Düsseldorf Klima-Aktivist von Autofahrer attackiert – Staatsschutz ermittelt

Der Staatsschutz habe in der Sache die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf am Donnerstag auf Anfrage. Der Vorfall soll sich am Mittwoch vor dem Eintreffen der Polizei im Bereich des Worringer Platzes ereignet haben. Der Geschubste und mögliche Geschädigte habe bislang keine Anzeige erstattet.