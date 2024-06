Hilfe für Essener in Düsseldorf Auto weg, Handy leer – Polizei hilft 88-Jährigem

Autoparkplatz vergessen, Handy-Akku leer und dann gab auch noch das E-Bike den Geist auf - ein 88 Jahre alter Essener ist bei einem Besuch in Düsseldorf in eine unangenehme Situation geraten. Er habe bei seiner Visite in der Landeshauptstadt am Donnerstag sein geparktes Auto nicht mehr finden können, berichtete die Polizei am Samstag. Den Sohn konnte er wegen seines leeren Handy-Akkus nicht erreichen.