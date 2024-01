Im Düsseldorfer Süden Autofahrerin bei Kollision auf Brücke schwer verletzt

In den Fahrzeugen – ein Tesla und ein Opel – befand sich zum Unfallzeitpunkt jeweils nur eine Person. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Während die Opel-Fahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Klinik behandelt wird, konnte der Tesla-Fahrer das Krankenhaus mit leichten Blessuren auf eigenen Wunsch wieder verlassen.