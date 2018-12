Düsseldorf: Ausländerfeindliche Attacke in U-Bahn - Staatsschutz ermittelt

Düsseldorf Am Freitagabend wurde ein 28-Jähriger in einer Düsseldorfer U-Bahn von mehreren Männern mit ausländerfeindlichen Parolen beleidigt und anschließend geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen, der Staatsschutz ermittelt.

Das Opfer war am Freitag in einer U-Bahn zunächst von mehreren Männern beleidigt und aus der Gruppe heraus von einer der Personen körperlich angegangen worden.

Gegen 22.40 Uhr, nach dem Spiel der Fortuna gegen Mainz in der Merkur Spiel-Arena, befand sich der 28 Jahre alte Geschädigte in einer U-Bahn in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Haltestelle Nordpark / Aquazoo wurde er zunächst von vier Männern angesprochen, festgehalten und ausländerfeindlich beleidigt.