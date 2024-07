Feuerwehreinsatz Ausgedehnter Zimmerbrand in Vennhausen

Düsseldorf · In Vennhausen kam es am Dienstagabend zu einem Brand. Die Feuerwehr rückte rasch aus und konnte so schlimmeres verhindern.

31.07.2024 , 07:50 Uhr

Der Brand in einer Wohnung in Vennhausen konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Vennhausen (june) Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr um 18.07 Uhr über einen Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf der Chemnitzer Straße in Vennhausen gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte trafen entsprechend bereits wenige Minuten später vor Ort ein. Schon von der Straße aus wurde ein dichter Brandrauch aus der Wohnung kommend wahrgenommen. Die Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt ihre Wohnungen bereits verlassen. Die Einsatzkräfte begannen entsprechend umgehend damit, das Feuer in dem Mehrfamilienhaus unter Kontrolle zu bringen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Abseits des brennenden Zimmers konnte keine weitere Ausdehnung des Brandes festgestellt werden, vor allem dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute. Der Bereich wurde anschließend durch die Feuerwehr belüftet. Alle Wohnungen bleiben – abgesehen von der Brandwohnung – bewohnbar. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Dieser konnte nach rund zwei Stunden beendet werden. Zur Brandursache hat die Polizei inzwischen Ermittlungen aufgenommen.

(june)