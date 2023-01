Unfall in Düsseldorf-Angermund Schwer verletzter Radfahrer schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Düsseldorf-Angermund ist ein 70-jähriger Radfahrer aus Duisburg so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung in eine Duisburger Spezialklinik gebracht werden musste. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Das Unfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte Spuren. Die Polizei sucht Zeugen.