Düsseldorf-Angermund: Müll, Lärm und Sexpartys empören Anwohner am Baggersee

Ärger an Düsseldorfer Baggersee : Müll, Lärm und Sexpartys empören Angermunder

Die Verbotsschilder erklären auch die Gefahren des Baggersees. Ernst genommen werden sie nur von Wenigen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Badesee, der keiner ist, lockt täglich hunderte Besucher aus dem Umland an. Viele von ihnen halten sich nicht an Regeln und Verbote. Die Anwohner sind sauer.

Schon auf dem Weg zu Düsseldorfs nördlichstem Gewässer wird klar: Verbote gelten in Angermund nicht viel. Unter den Parkverbotsschildern spiegelt sich die Sonne in glänzenden Autodächern und Stoßstangen die dicht an dicht stehen. Die Kennzeichen weisen auf Besucher aus dem Umland. Neulich, erzählt ein Anwohner, sei ein SUV aus Essen angekommen, mit aufgeblasener Badeinsel auf dem Dach. Schwer bepackt sei die Familie dann zum See gelaufen, mit Kühltasche und Einweggrill.

Letztere sind in diesen trockenen Tagen auch am Ufer des Baggerlochs untersagt, das Baden ist es sowieso. Trotzdem tummeln sich nicht gerade wenige Menschen im Wasser. „Das Baden im See ist lebensgefährlich“, tönt es aus prompt aus einem Streifenwagen. Der Beamte dreht eine Kontrollrunde am See. Weggeschickt wird niemand aber auf die Gefahren des Baggersees hinzuweisen, ist ihm wichtig. „Wenn ich jetzt einfach wieder fahre und hier passiert eine Viertelstunde später was, könnte ich mir das nicht verzeihen.“

OSD hat zu wenig Personal

Die Gefahren – unterschiedliche Wassertiefen, krasse Temperaturunterschiede, tückische Unterströmungen – sind auch auf den Schildern nachzulesen. Trotzdem ist im See schnell wieder Badebetrieb, sobald der Polizist weg ist.„Ich komme seit sieben Jahren hier her, und es ist nie etwas passiert“ , sagt ein Mann. Ein anderer schimpft, dass seine Steuergelder für die aus seiner Sicht sinnlose Warnung verschwendet würden und geht zurück ins Wasser.

Info Anwohner schreibt an den Minister Hilferuf Ein Angermunder hat Anfang August NRW-Inneninister Reul gebeten, sich der Lage am See anzunehmen. Er wünscht sich eine Sperrung der Zufahrten, was andere Anwohner aber ablehnen. Unfälle In den vergangenen fünf Jahren ertranken drei Menschen Im Angermunder Baggersee.

Mit dem Ordnungsamt müsste der Mann eigentlich zufrieden sein. Da wird tatsächlich gespart. „Vor dem Hintergrund der vorhandenen Personalressourcen“ sei ein regelmäßiges, präventives Aufsuchen des Baggersees „eher die Ausnahme“, teilt die Stadt mit. Sechs Mal war der OSD in den vergangenen drei Wochen hier, weil Anwohner und Spaziergänger angerufen hatten. Die Bilanz dieser Einsätze: zwei Zelte wurden abgebaut, zwei Lagerfeuer und vier Grills gelöscht, zahlreiche Gespräche auch über die Brandgefahr geführt. Der Erfolg ist wenig nachhaltig, das belegen etliche Feuerstellen.

