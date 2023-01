Großbrand in Düsseldorf-Angermund Lagerhalle wird nach Brand zum Einsturz gebracht

In einem Gewerbegebiet in Angermund ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. „Die Lagerhalle einer Schlosserei und einer Schreinerei steht in Vollbrand“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. „Das Gebäude ist teilweise eingestürzt.“ Gegen 13 Uhr liefen noch immer Nachlöscharbeiten an der Brandstelle.